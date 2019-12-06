Посол Таиланда предложил Минниханову представлять Татарстан в Азиатском регионе

В пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом. Дипломат королевства предложил представлять республику в Азиатском регионе.

«Мы могли бы стать вашим представителем в Азиатском регионе», — приводит слова посла пресс-служба президента РТ.

Он также отметил, что Татарстан и Таиланд могут нарастить объем товарооборота, который по итогам 2018 года составил $60 млн.

«Это минимум, и я уверен, что мы можем сделать гораздо больше», — сказал Тханатип Упатисинг.

Минниханов отметил, что татарстанские компании могут нарастить сотрудничество с Таиландом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним.