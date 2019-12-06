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Посол Таиланда предложил Минниханову представлять Татарстан в Азиатском регионе

12:58, 06.12.2019 1
Посол Таиланда предложил Минниханову представлять Татарстан в Азиатском регионе
Фото: tatarstan.ru

В пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом. Дипломат королевства предложил представлять республику в Азиатском регионе.

«Мы могли бы стать вашим представителем в Азиатском регионе», — приводит слова посла пресс-служба президента РТ.

Он также отметил, что Татарстан и Таиланд могут нарастить объем товарооборота, который по итогам 2018 года составил $60 млн.

«Это минимум, и я уверен, что мы можем сделать гораздо больше», — сказал Тханатип Упатисинг.

Минниханов отметил, что татарстанские компании могут нарастить сотрудничество с Таиландом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:10
    Таилан может поставлять в татарстан морковки
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