Максим Траньков: «Загитова незаслуженно проигрывает из-за прыжковых элементов»

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступления фигуристки Алины Загитовой перед финалом Гран-при.

— Вам нравится, что так устроены правила? Что нужно поменять?

— Мне это не нравится. Мы с Татьяной тоже относились скорее к катающимся спортсменам, чем технически сильным. Я больше за искусство, чем за спорт, скажем так.

— То есть вес компонентов надо повышать? Делать, как у мужчин, коэффициент 2.

— Что-то в эту сторону, да. Я точно не знаю, как это поменять и судить, потому что я не Лакерник и я не придумывал эту систему. Но хотелось бы, чтобы баланс все-таки был.

— Есть фигуристки, которые наверняка бы от этого выиграли. Например, Алина Загитова. Какое для нее место будет успешным в нынешних условиях?

— Да, это одна из тех, кто незаслуженно проигрывает из-за прыжковых элементов, хотя по компонентам она должна быть выше. В этом сезоне, очень для нее важном, Алина справляется. И справляется здорово. Думаю, если она будет в тройке, это уже сильный успех, — считает Траньков.