Скончался судья Арбитражного суда Татарстана

Фото: Арбитражный суд РТ.

Сегодня стало известно о смерти судьи Арбитражного суда РТ 57-летнего Андрея Юшкова. Информация о кончине Юшкова опубликована на сайте суда.

«Андрей Юрьевич обладал высоким профессиональным уровнем теоретических знаний и практических навыков при осуществлении правосудия, добросовестно относился к выполнению служебных обязанностей. Он был скромным, честным и добросовестным человеком, надежным и добрым другом», — отмечается в сообщении.

Андрей Юшков работал в Арбитражном суде с 21 декабря 1998 года.