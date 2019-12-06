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Скончался судья Арбитражного суда Татарстана

09:23, 06.12.2019
Скончался судья Арбитражного суда Татарстана
Фото: Арбитражный суд РТ.

Сегодня стало известно о смерти судьи Арбитражного суда РТ 57-летнего Андрея Юшкова. Информация о кончине Юшкова опубликована на сайте суда.

«Андрей Юрьевич обладал высоким профессиональным уровнем теоретических знаний и практических навыков при осуществлении правосудия, добросовестно относился к выполнению служебных обязанностей. Он был скромным, честным и добросовестным человеком, надежным и добрым другом», — отмечается в сообщении.

Андрей Юшков работал в Арбитражном суде с 21 декабря 1998 года.

Общество Татарстан
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