Нападающий «Салавата» Сошников получил травму на раскатке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2 б) сообщил о травме нападающего Никиты Сошникова.

— Ответственная правильная игра, без провалов. Бились, боролись, близкая игра к плей-офф. Претензий нет к ребятам, проиграли по буллитам.

— Почему не играл Сошников?

— У него повреждение Утром вышел на раскатку, сказал, что не может играть в полную силу. Решили поберечь его, чтобы не усугубить травму.

— Насколько серьезное повреждение, есть ли сроки восстановления?

— Хотелось бы, чтобы он сыграл в следующем матче.

— Шесть серий буллитов, пять поражений. У вас болит голова из-за этого или не обращаете внимания, потому что в плей-офф буллитов нет?

— Пять поражений — это пять потерянных очков, голова у нас болит. Из-за этого она болит очень сильно.

– Умарк обрезался в овертайме и чуть не привез гол, выручил Метсола. Он не первый раз в последнее время совершает ошибки. К этому игроку применяются меры или это тот хоккеист, которому позволены такие вещи?

— Об этом мы поговорим в раздевалке с командой. Поэтому я сейчас не буду отвечать на это вопрос.

— Меньше месяца до поездки в Швейцарию. Вы будете менять физическую подготовку команды, потому что будут тяжелые матчи в Давосе и дальше матчи через день с топ-клубами КХЛ?

— У меня встречный вопрос: мы когда можем физическую подготовку менять, между играми? Мы за 21 день сыграли уже 12 игр, у нас нет возможности что-то менять. Что есть у нас, то есть. Идет работа только на восстановление после каждого матча, чтобы подготовить команду к следующему. У нас нет тренировочного процесса, он практически отсутствует, потому что очень плотный график игр, — сказал Цулыгин.