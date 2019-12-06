Клубный чемпионат мира. «Зенит» обыграл «Лубе» и сыграет в полуфинале с «Сада Крузейро»

Казанский «Зенит» победой завершил групповой этап клубного чемпионата мира. В последнем туре группы подопечные Алексея Вербова в пяти сетах обыграли итальянский «Лубе Чивитанова» (3:2).

В составе казанского клуба самым результативным стал Цветан Соколов (19 очков), Максим Михайлов записал в свой актив 16 баллов, Эрвин Нгапет — 15. У итальянской команды Камиль Рыхлицкий набрал 14 очков.

Несмотря на победу, «Зенит-Казань» с двумя победами в трех матчах занял лишь третью строчку в группе по дополнительным показателям. В полуфинале казанцы встретятся с бразильским «Сада Крузейро», занявшие второе место на групповом этапе.

«Зенит-Казань» — «Лубе Чивитанова» — 3-2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10).