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Рустам Минниханов встретится с послом Таиланда и наградит юриста года в Татарстане

08:13, 06.12.2019
Рустам Минниханов встретится с послом Таиланда и наградит юриста года в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет ряд рабочих встреч и примет участие в церемонии вручения премии «Юрист года Республики Татарстан».

В Доме правительства РТ пройдет встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Таиланд в России Тханатипом Упатисингом. После этого в Казанской ратуше Минниханов примет участие в награждении лауреатов премии «Юрист года Республики Татарстан» в рамках церемонии вручения Российской юридической премии имени Габриэля Шершеневича.

Ранее Минниханов принял участие в праздновании юбилея КАМАЗа.

Общество Татарстан
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