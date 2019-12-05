Самая длинная пробка в Казани растянулась на 4,5 км

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Сегодня, 5 декабря, самой крупной пробкой стал затор от проспекта Победы до улицы Халева. Длина пробки составила 4,5 км и продержалась она полтора часа.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог сегодня вечером в столице Татарстана составила 7 баллов, что на 1 меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).

Также крупными пробками сегодня оказались заторы на улице Мира (2,8 км), Аракчинском шоссе (2,7 км), на улице Декабристов (2,6 км) и на проспекте Ямашева (2,4 км).