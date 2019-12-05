Фарид Мухаметшин предложил увеличить ответственность федеральных структур за уровень воды в реках

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил повысить ответственность федеральных структур, которые отвечают за поддержание уровня воды в бассейнах крупных рек.

Он напомнил, к каким последствиям привело критическое снижение уровня воды в Волге в этом году. Для того, чтобы данная ситуация не повторилась, Мухаметшин призвал повысить ответственность федеральных ведомств, отвечающих за уровень воды в крупных водоемах. С данной инициативой председатель Госсовета республики выступил на LVIII заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

Кроме того, Мухаметшин обратил внимание на инфраструктурное развитие земель для многодетных семей, где существует ряд сложностей, передает пресс-служба Госсовета РТ.