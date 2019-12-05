«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Магнитки»
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ по буллитам уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2 б).
Счет встречи был открыт на 16-й минуте игры, точный бросок удался Александру Кадейкину. Гости отыгрались во втором периоде, когда Николай Кулемин убежал к воротам Юхи Метсолы и прошил голкипера уфимцев.
По буллитам точнее оказались магнитогорцы, победный бросок выполнил Андрей Локтионов.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 (16:13) — Кадейкин (Кугрышев);
1:1 (36:19) — Кулемин (Матушкин, Дорофеев);
1:2 (65:00) — Локтионов (победный буллит).
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