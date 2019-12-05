В ноябре продажи автомобилей в России снизились на 6%

По итогам ноября 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России составили 156 848 машин. Это на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев российский авторынок составил 1 580 297 автомобилей (-2,8%), пишет «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Больше всего машин в ноябре продал АвтоВАЗ — компания реализовала 31 217 автомобилей Lada. Далее идут Kia (19 606 машин), Hyundai (16 314), Renault (12 833), Volkswagen (9 160), Skoda (9 050), Toyota (8 806), ГАЗ (6 309), Nissan (5 113) и Mitsubishi (4 124).