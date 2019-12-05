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Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

17:21, 05.12.2019
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
Фото: ru.wikipedia.org

Правительство Украины с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Таким образом, как сообщил глава Департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев, будет приостановлено действие соглашений, заключенных в период с 1997-го по 2011 год, пишет RT со ссылкой на УНИАН.

Решение о запрете связано с выявление большого количества поддельных документов и угрозой незаконного вывоза детей.

Ранее сообщалось, что для консульств стран Европы подготовят инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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