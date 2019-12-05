Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Таким образом, как сообщил глава Департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев, будет приостановлено действие соглашений, заключенных в период с 1997-го по 2011 год, пишет RT со ссылкой на УНИАН.

Решение о запрете связано с выявление большого количества поддельных документов и угрозой незаконного вывоза детей.

Ранее сообщалось, что для консульств стран Европы подготовят инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.