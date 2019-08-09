ЕС разработает правила по выявлению жителей Донбасса среди граждан России

Для консульств стран Европы подготовят инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

На данный момент разрабатывается алгоритм по обработке визовых заявлений, поданных в России и на Украине жителями ДНР и ЛНР, получившими паспорта после соответствующих указов президента России Владимира Путина. Решение по этому вопросу ищется «в тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.



Ранее Европейский совет сообщил, что может не признать паспорта России, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

14 июня Россия начала выдачу российских паспортов жителям Донбасса.