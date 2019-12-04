В ГИБДД объяснили, почему «площадка» при сдаче экзамена будет отменена

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Замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин прокомментировал предстоящую отмену «площадки» на экзамене при получении водительских прав. По мнению ГИБДД, основная задача экзамена — это проверить водителя на управление автомобилем в реальных условиях.

«Здесь нет никакой сложности. Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае — оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. «Площадка» занимает слишком много времени, в том числе у наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на «площадках», дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — цитирует слова Понарьина ТАСС.

Напомним, что Госавтоинспекция планирует отказаться от езды на площадках во время сдачи экзаменов на водительские права. Изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года.

