Экс-игрок «Салавата Юлаева» подписал контракт с командой по хоккею с мячом

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Руслан Нуртдинов подписал контракт с командой по хоккею с мячом из Уфы «Кировец». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона-2019/20. За новый клуб Нуртдинов будет выступать под вторым игровым номером. Дебют хоккеиста за «Кировец» намечен на следующую неделю во время домашней серии матчей.

Нуртдинов является воспитанником уфимского хоккея и двукратным чемпионом России по хоккею с шайбой.

Отметим, что в 80-е годы прошлого столетия за «Кировец» выступал отец Руслана — Наиль Нуртдинов.

Ранее в «Реальном времени» выходил материал о возрождении хоккея с мячом в Уфе.