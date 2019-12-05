Станислав Черчесов: «России нужно больше квалифицированных футбольных тренеров»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о важности проекта «Спорт — норма жизни».
«Согласен, что в нашей стране должно быть больше квалифицированных тренеров, наша задача — привлекать людей к футболу. Мы должны давать результат, мы почти все игры в этом году сыграли в регионах, и есть зрительский и народный интерес, нас везде встречали.
Никогда такого не было, это наше большое достижение. Надеюсь, проект будет продолжаться, в Министерстве (спорта, — прим. ред.) работают очень умные люди», — заявил Черчесов.
Напомним, по проекту «Спорт — норма жизни» в России планируется потратить 27 миллиардов рублей к 2024 году на развитие футбольной инфраструктуры.СпортФутбол
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