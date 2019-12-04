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Минспорт РФ потратит 27 миллиардов рублей на футбольную инфраструктуру

14:57, 04.12.2019 1
Минспорт РФ потратит 27 миллиардов рублей на футбольную инфраструктуру
Фото: pixabay.com

Министерство спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» планирует потратить 27 миллиардов рублей на футбольную инфраструктуру к 2024 году. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков.

«У нас хорошие стартовые позиции, спорт становится нормой жизни, растет процент занимающихся. Проект включает в себя несколько уровней: создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея.

К 2024 году 27 миллиардов рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом для обучения тренеров и проведения соревнований.

Футбол — это самый массовый вид спорта, наша цель — семь миллионов (занимающихся футболом, — прим. ред.) к 2030 году и порядка 20 тысяч подготовленных тренеров. Создаются центры подготовки как фактор наследия чемпионата мира, это связь между массовым и профессиональным футболом», — сказал Колобков.

Напомним, ранее министр спорта поставил перед сборной России по футболу задачу войти в десятку рейтинга ФИФА.

СпортФутболОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:02
    наконец то в челнах построят крытый футбольный манеж и можно будет ставить задачу играть в премьер лиге !
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