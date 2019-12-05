Полицейские в Татарстане с начала года задержали 328 водителей в состоянии наркотического опьянения

Ситуацию по наркопреступлениям в республике в этом году представители МВД характеризуют как стабильную и контролируемую. Число наркозависимых по сравнению с началом года снизилось на 0,5%, роста преступлений не отмечено. Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин.

На территории Татарстана зарегистрировали более 3,5 тыс. наркопреступлений, более 2,7 тыс. из них — тяжкие и особо тяжкие. В обороте преобладают наркотики синтетического происхождения. Основной способ распространения — бесконтактный, через интернет. В текущем году прекратили деятельность 173 сайта, распространяющих наркотики. Как отметил спикер, «в сети интернет тоже можно заниматься профилактикой подобных преступлений. Еще предстоит определить формы такой работы, новые современные пути».

В общей сложности в этом году ОВД РТ направило 13 тыс. человек на медицинское освидетельствование. Из них факт употребления наркотических или психотропных веществ подтвердился у 2,4 человек. Полицейские выявили 328 водителей в состоянии наркотического опьянения, которых лишили прав на управление автомобилем. Всего в республике в этом году около 1,2 тыс. человек совершили наркопреступления, из которых более половины ранее судимы. Среди них 20 несовершеннолетних.

Вадим Костюнин отметил, что в интернет-магазинах работают и подростки. «Ситуацию не упускаем, профработа дает свои результаты». По его словам, число наркопреступников среди подростков не увеличилось. Сотрудники МВД провели около 10 тыс. антинаркотических акций и операций, в том числе в школах, индивидуально работают с детьми из неблагополучных семей.

Вадим Костюнин заявил, что подразделение изымало распространяющиеся сейчас снюсы и отправляло их на исследования. «Наркотических веществ там нет. По функции это работа не нашего подразделения, но, естественно, в стороне МВД не остается от этой проблемы».

Начальник управления пояснил, что «есть определенные коллизии. Формально эта категория товаров не попадает под действие административного законодательства, поскольку это не табачная продукция. В составе снюсов различные смеси, никотин. Привлечь к административной ответственности лиц, распространяющих снюсы, нельзя». По словам спикера, на уровне республики и Федерации сейчас готовят законодательные документы о запрете этих опасных веществ в более широкой формулировке как никотиносодержащих смесей.