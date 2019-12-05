Медведев ответил на вопрос о протестах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о летних протестах в Москве. Он подчеркнул, что проблемы невозможно решить уличными акциями или флешмобами в соцсетях.

Он предположил, что летние протесты вызваны «мощным запросом на справедливость».

«Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить свое мнение — это абсолютно нормально, но заявлять свое мнение нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами», — добавил премьер.

Медведев также заявил о необходимости тщательно разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.