АСВ продало Mercedes S350 «Анкор Банка» за 877 тысяч рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Анкор Банка» сообщило о результатах торгов по продаже имущества кредитной организации. Продать удалось принадлежавший банку Mercedes Benz S350 4 matic.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, авто приобрел житель Обнинска за 877 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что главный офис банка выставлен на продажу. Его стоимость была снижена до 88 млн рублей.