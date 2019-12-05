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АСВ продало Mercedes S350 «Анкор Банка» за 877 тысяч рублей

12:51, 05.12.2019
АСВ продало Mercedes S350 «Анкор Банка» за 877 тысяч рублей
Фото: flickr.com

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Анкор Банка» сообщило о результатах торгов по продаже имущества кредитной организации. Продать удалось принадлежавший банку Mercedes Benz S350 4 matic.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, авто приобрел житель Обнинска за 877 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что главный офис банка выставлен на продажу. Его стоимость была снижена до 88 млн рублей.

ЭкономикаБанкиАвто Татарстан
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