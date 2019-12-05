Пайгин, Шарипзянов и Галимов вызваны в олимпийскую сборную России на турнир в Швейцарии

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею обнародовал состав на предстоящий турнир в Швейцарии, который состоится 12 и 13 декабря.

В число приглашенных вошли два хоккеиста «Нефтехимика» — защитники Зият Пайгин и Дамир Шарипзянов. Также в сборной оказался нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.

В турнире NaturEnergie Challenge также примут участие сборные Швейцарии, Словакии и Норвегии.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Иван Федотов («Трактор»).



Защитники: Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба — «Сибирь»), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба — «Нефтехимик»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Вадим Кудако («Северсталь»).



Нападающие: Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — «Динамо» Москва), Владислав Кодола, Богдан Якимов (оба — «Северсталь»), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Бывальцев («Витязь»), Артем Галимов («Ак Барс»), Александр Дергачев (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).