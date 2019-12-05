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Источник: нападающий «Астаны» Муртазаев может перейти в «Рубин»

10:38, 05.12.2019
Источник: нападающий «Астаны» Муртазаев может перейти в «Рубин»
Фото: fcastana.kz

Нападающий «Астаны» Роман Муртазаев зимой может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

Футболист нынешним летом сменил своего агента. Новый представитель Муртазаева нашел вариант с трудоустройством в чемпионате России. В частности, сообщается, что в услугах нападающего заинтересован казанский «Рубин».

В нынешнем сезоне Муртазаев сыграл в 32 матчах чемпионата Казахстана, в которых отметился 7 забитыми голами.

«Рубин» после 18 сыгранных туров набрал 18 очков и занимает 14-ю строчку в РПЛ.

СпортФутбол Татарстан
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