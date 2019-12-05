Перевозчики Казани напомнили об изменениях цен на проездные
Перевозчики Казани напомнили, что с 1 января 2020 года изменятся цены на проезд для льготных категорий граждан.
Согласно августовскому постановлению Кабинета министров РТ, с Нового года стоимость единого месячного детского социального проездного билета составит 307 рублей. Цена единого месячного социального проездного билета составит 505 рублей.
Ранее перевозчики активно выступали за повышение цен на проезд.Общество Татарстан
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