Главное к утру: увеличились субсидии «Синергии», закрылась смотровая площадка, новая мечеть для осужденных

Татарстан увеличил субсидии ОЭЗ «Алабуга» на создание двух корпусов парка «Синергия». Около 2,1 млрд рублей пойдут на строительство двух новых сооружений — 3-го и 4-го корпусов парка «Синергия», находящегося на территории ОЭЗ.

В селе Дигитли в Мамадышском районе открылась мечеть при исправительном учреждении — колонии-поселении №17. Ее построили осужденные всего за три месяца, деревянное здание оборудовано всем необходимым тахаратхана. Новая мечеть вмещает в себя сорок человек.



Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрывается на зиму. Казанцы и гости столицы Татарстана могли насладиться панорамными видами города с 32-метровой высоты с 21 апреля по 4 декабря. За 7 месяцев работы площадку посетили более 88,6 тыс. человек



Обнаружены тела погибших при пожаре на заводе в Альметьевске. Спасатели ПАСФ «РегионСпас» обнаружили тело второго рабочего, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по РТ. Тело первого мужчины было обнаружено в 21.33, второго — в 22.27. В ближайшее время тела обоих погибших мужчин спасатели поднимут из резервуара.

