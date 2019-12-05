В Мамадышском районе открылась мечеть, построенная осужденными

4 декабря, в селе Дигитли в Мамадышском районе открылась мечеть при исправительном учреждении — колонии-поселении № 17.

Ее построили осужденные всего за три месяца, деревянное здание оборудовано всем необходимым тахаратханэ. Кроме того, новая мечеть вмещает в себя сорок человек.

В церемонии открытия мечети приняли участие глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов, заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ Ильназ Фахреев, начальник колонии-поселения №17 Раиль Сагитов, советник муфтия РТ по социальным вопросам Ильдар хазрат Баязитов, имам-мухтасиб Мамадышского района Ильгам хазрат Миннегалиев.

Также замначальника УФСИН по РТ Ильназ Фахреев отметил, что открывшаяся сегодня мечеть стала восьмой по счету в исправительных учреждениях Татарстана, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее татарский певец Фирдус Тямаев выступил с благотворительным концертом в исправительной колонии №19 города Казани.

