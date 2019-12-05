В Лениногорске мужчина устроил стрельбу на улице, расстроившись из-за того, что с ним не хотели пообщаться

В Лениногорске будут судить 41-летнего жителя Бугульмы, который начал стрелять на улице из охотничьего ружья. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия.

По версии дознания, 21 августа 2019 года мужчина, будучи пьяным, увидел возле магазина пятерых незнакомцев и предложил им пообщаться. Те его просьбу оставили без внимания, на что мужчина обиделся и решил их проучить.

Обвиняемый сходил домой и вернулся обратно с охотничьим ружьем, из которого произвел несколько выстрелов в воздух.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в Лениногорский суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



Ранее в Казани задержали стрелявшего из охотничьего ружья в воздух парня.