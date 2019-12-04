Скончался экс-глава Приволжского регионального центра МЧС
Сегодня, 4 декабря, скончался генерал-лейтенант в отставке Борис Дмитриевич Мирошниченко. С 1994 по 2001 год он возглавлял Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Гражданская панихида состоится 6 декабря, с 11.00 до 12.00, в Доме офицеров Самарского гарнизона по адресу: Самара, ул. Шостаковича, д.7, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.
Справка
Борис Дмитриевич Мирошниченко родился 23 августа 1951 г. в Челябинске, в 1973 году он окончил Челябинское высшее танковое командное училище и проходил службу в Министерстве обороны на командных должностях.
С 1989 года Мирошниченко проходил службу в должности командира мобильной бригады гражданской обороны Уральского военного округа. По окончании академии бронетанковых войск в 1994 году был назначен на должность начальника Приволжского регионального центра, участвовал в составе группировки МЧС России в оказании гуманитарной помощи Чеченской республике в 1995 году. Борис Дмитриевич награждён орденами «За военные заслуги», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», именным оружием, а также ведомственными наградами.
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