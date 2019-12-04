Скончался экс-глава Приволжского регионального центра МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России по РТ

Сегодня, 4 декабря, скончался генерал-лейтенант в отставке Борис Дмитриевич Мирошниченко. С 1994 по 2001 год он возглавлял Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Гражданская панихида состоится 6 декабря, с 11.00 до 12.00, в Доме офицеров Самарского гарнизона по адресу: Самара, ул. Шостаковича, д.7, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

