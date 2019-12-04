В Казани открылись два новых центра воспалительных заболеваний кишечника

В Казани два новых центра воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) начали работу на базе городской клинической больницы №7 и Республиканской клинической больницы.

В новых центрах возможен консультативный прием врачами-гастроэнтерологами больных с воспалительными заболеваниями кишечника, динамическое наблюдение этих пациентов и отбор больных с воспалительными заболеваниями кишечника. Также медучреждения позволят организовать и провести школы здоровья для больных этими заболеваниями.

Помимо этого, в новых центрах будет оказываться консультативная помощь врачам-терапевтам, врачам общей практики по вопросам профилактики, диагностики и лечения больных с воспалительными заболеваниями кишечника.

Проект реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством здравоохранения РТ и ООО «Такеда Фармасьютикалс», подписанного 13 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В рамках этого соглашения компания «Такеда» оснастила центры ВЗК необходимым оборудованием для осуществления полного цикла диагностики. Кроме того, запланированы организация и проведение совместных образовательных программ для медицинского персонала и пациентского сообщества, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.