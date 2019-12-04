Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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Министерство обороны РФ планирует расформировать воинскую часть 54160 в Забайкалье до конца года. В этой части рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев.

На базе расформированной части будет дислоцирована другая, пишет РБК со ссылкой на источник.

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, среди которых были двое офицеров, двое контрактников и солдаты-срочники. Сам военнослужащий объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования. Эти показания в Минобороны отрицают, но следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в части.