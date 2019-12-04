Власти Башкирии направят на «Башкирские дворики» 600 млн рублей

В 2020 году в Уфе на реализацию программы «Башкирские дворики» будет направлено до 600 млн рублей. В эту сумму входят средства как городского, так и регионального бюджета.

На эти деньги планируется провести благоустройство 35 дворовых территорий и 162 многоквартирных домов. Еще 12 дворов включены в резерв, сообщает РБК.

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов «Башкирские дворики» будет действовать до 2024 года. В этом году на ее реализацию было выделено 1,79 млрд рублей.