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Николай Цулыгин: «Салават» много забил и использовал большинство, но у «Трактора» было много контратак»

07:20, 04.12.2019
Николай Цулыгин: «Салават» много забил и использовал большинство, но у «Трактора» было много контратак»
Фото: hcsalavat.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги победного матча в КХЛ с челябинским «Трактором» (5:2).

«С нашей стороны игра получилась неоднозначная — много забили и использовали большинство, это тоже большой плюс, но у соперника было много контратак, особенно во втором периоде.

Здорово, что вратарь в эти моменты выручил, не дав «Трактору» сравнять счет. В третьем — молодцы, перестроились, сыграли по результату. Было нелегко, но ребята собрались и выдали достаточно хороший и интересный хоккей», — сказал Цулыгин.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен больше не сыграет в этом году из-за травмы.

СпортХоккей Башкортостан
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