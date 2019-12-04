Николай Цулыгин: «Салават» много забил и использовал большинство, но у «Трактора» было много контратак»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги победного матча в КХЛ с челябинским «Трактором» (5:2).

«С нашей стороны игра получилась неоднозначная — много забили и использовали большинство, это тоже большой плюс, но у соперника было много контратак, особенно во втором периоде.

Здорово, что вратарь в эти моменты выручил, не дав «Трактору» сравнять счет. В третьем — молодцы, перестроились, сыграли по результату. Было нелегко, но ребята собрались и выдали достаточно хороший и интересный хоккей», — сказал Цулыгин.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен больше не сыграет в этом году из-за травмы.