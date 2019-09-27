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Голикова: россиянам не придется предъявлять трудовую книжку с 2020 года

12:08, 27.09.2019
Голикова: россиянам не придется предъявлять трудовую книжку с 2020 года
Фото: interneturok.ru

Электронный документооборот позволит россиянам отказаться от бумажных трудовых книжек для госуслуг. Нововведение начнет работать в 2020 году.

«Поправками, в числе прочего, предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг документы в бумажном виде не придется предоставлять, это будет электронный документооборот», — передает ТАСС слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках. Например, проект поправок в ТК устанавливает способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.

Общество
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