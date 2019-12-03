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Минниханов обсудил с топ-менеджером турецкой Sisecam бизнес компании в Татарстане

15:49, 03.12.2019
Минниханов обсудил с топ-менеджером турецкой Sisecam бизнес компании в Татарстане
Фото: president.tatar.ru

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом турецкой компании Sisecam («Шишеджам») Ахметом Кырманом. Они обсудили реализацию проектов компании, два предприятия которой действуют на территории ОЭЗ «Алабуга».

В ходе встречи было отмечено, что холдинг «Шишеджам» является одним из мировых лидеров по производству изделий из стекла, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Он напомнил о поездке республиканской делегации в Стамбул и Бурсу в мае этого года.

Напомним, что сегодня Минниханов также встретился с руководством японской JFR и пообещал компании поддержку при размещении в республике.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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