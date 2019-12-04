В РТ пройдет фестиваль «Спортивный Татарстан», посвященный 100-летию ТАССР

В республике в 2020 году пройдет фестиваль «Спортивный Татарстан», посвященный 100-летию образования Татарской АССР. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Организовать мероприятие предстоит Министерству спорта РТ, Ассамблее народов Татарстана, исполнительному комитету Всемирного конгресса татар, исполнительным комитетам муниципальных образований республики, следует из документа.

Помимо этого, в следующем году, в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, планируется провести Международный музейный форум в Казани, XVII конференцию Международной организации «Лига исторических городов», а также XIX Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры.

Ранее сообщалось, что Национальный музей Татарстана потратит 28,5 млн рублей на создание экспозиции, посвященной истории республики с древнейших времен до наших дней в рамках празднования 100-летия ТАССР.

