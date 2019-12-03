Источник: В волейбольной Суперлиге произошла первая тренерская отставка
В российской волейбольной Суперлиге произошла первая тренерская отставка в сезоне 2019/2020.
Новокуйбышевская «Нова» решила расстаться с главным тренером команды Александром Горбатковым. Об этом сообщает телеграм-канал «Стык слева».
Горбатков возглавил «Нову» в конце 2018 года. После 8 сыгранных матчей команда замыкает турнирную таблицу Суперлиги, набрав 1 очко.
Сообщается, что новым главным тренером станет экс-тренер греческого ПАОКа Юрий Филиппов. Под его руководством в этом сезоне клуб из Греции одержал 6 побед в 8 официальных матчах, дважды уступив действующему чемпиону страны «Олимпиакосу».
Напомним, что в «Реальном времени» выходило интервью с Александром Горбатковым.СпортВолейбол
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