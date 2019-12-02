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Татарстанец Рафаэль Камалов стал чемпионом Европы по тхэквондо

11:54, 02.12.2019
Татарстанец Рафаэль Камалов стал чемпионом Европы по тхэквондо
Фото: minsport.tatarstan.ru

В ирландском городе Дублине состоялись соревнования чемпионата Европы по тхэквондо ВТФ в олимпийских весовых категориях среди юношей.

«Золото» в весовой категории до 80 кг завоевал татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов. В финальном поединке в упорной борьбе он одолел россиянина Антона Коткова (4:3).

Еще одна представительница из Татарстана Юлия Миюц стала третьей в весе до 67 кг. Медали татарстанских спортсменов позволили сборной России занять первое место в командном зачете.

Спорт Татарстан
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