Татарстанец Рафаэль Камалов стал чемпионом Европы по тхэквондо

В ирландском городе Дублине состоялись соревнования чемпионата Европы по тхэквондо ВТФ в олимпийских весовых категориях среди юношей.

«Золото» в весовой категории до 80 кг завоевал татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов. В финальном поединке в упорной борьбе он одолел россиянина Антона Коткова (4:3).

Еще одна представительница из Татарстана Юлия Миюц стала третьей в весе до 67 кг. Медали татарстанских спортсменов позволили сборной России занять первое место в командном зачете.