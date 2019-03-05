В Татарстане задержали челнинца и двух жителей Башкирии, укравших нефть на 1 млн рублей
Полицейские задержали челнинца и двоих жителей Башкирии, укравших нефть на миллион рублей.
Мужчин задержали на территории бывшего товарного парка нефти, расположенного в двух километрах от деревни Екатериновка Ютазинского района РТ.
Подозреваемые провели несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод одной из башкирских компаний и похитили нефть объемом около 50 куб. метров. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Мужчин поймали с поличным в тот момент, когда они перекачивали похищенное в автомашину, оборудованную цистерной.
Сейчас один из похитителей находится под подпиской о невыезде, двое других взяты под стражу.
Ранее сообщалось, что трех жителей Татарстана будут судить за хищение 50 тонн нефти в Башкирии.Происшествия Татарстан
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