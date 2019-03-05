В Татарстане задержали челнинца и двух жителей Башкирии, укравших нефть на 1 млн рублей

Полицейские задержали челнинца и двоих жителей Башкирии, укравших нефть на миллион рублей.

Мужчин задержали на территории бывшего товарного парка нефти, расположенного в двух километрах от деревни Екатериновка Ютазинского района РТ.

Подозреваемые провели несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод одной из башкирских компаний и похитили нефть объемом около 50 куб. метров. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчин поймали с поличным в тот момент, когда они перекачивали похищенное в автомашину, оборудованную цистерной.

Сейчас один из похитителей находится под подпиской о невыезде, двое других взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что трех жителей Татарстана будут судить за хищение 50 тонн нефти в Башкирии.