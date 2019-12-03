Пять игроков «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий Кубок Первого канала.

В числе приглашенных оказались пять хоккеистов «Ак Барса» — вратарь Тимур Билялов, защитники Альберт Яруллин, Андрей Педан, Никита Лямкин и нападающий Владимир Ткачев. Также в список попали лучший снайпер КХЛ Никита Сошников, представляющий «Салават Юлаев», и экс-игрок «барсов» Игорь Ожиганов из питерского СКА.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.