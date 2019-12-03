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Роман Гузель Яхиной «Дети мои» победил в голосовании национальной литературной премии «Большая книга»

15:36, 03.12.2019
Роман Гузель Яхиной «Дети мои» победил в голосовании национальной литературной премии «Большая книга»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Дети мои» занял первое место в народном голосовании национальной литературной премии «Большая книга».

В тройку также вошли «Дни Савелия» Григория Служителя и «Брисбен» Евгения Водолазкина.

Лауреатов XIV сезона «Большой книги» назовут 10 декабря, тогда же победители народного голосования получат памятные награды, сообщает пресс-служба премии.

Ранее режиссер Алексей Учитель приобрел права на экранизацию романа «Дети мои».

Роман повествует о немцах Поволжья 20—30-х годов. Главным героем является учитель Якоб Бах: он растит единственную дочь на уединенном хуторе и пишет сказки, которые воплощаются в реальности.

ОбществоКультура Татарстан
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