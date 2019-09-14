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Фильм по роману Яхиной снимет Алексей Учитель

12:33, 14.09.2019 1
Фильм по роману Яхиной снимет Алексей Учитель
Фото: mil.ru

Режиссер Алексей Учитель приобрел права на экранизацию романа «Дети мои» Гузель Яхиной, рассказала писательница.

Сроки создания фильма пока неизвестны: по словам Яхиной, картина пока остается «на уровне творческих планов». Учитель возьмется за картину не раньше, чем завершит фильм о Викторе Цое, а затем — картину о Шостаковиче.

Как передает «Татар-информ», Яхина также предложила, чтобы к фильму привлекли немецких актеров, так как главные герои романа — немцы. «Дети мои», напомним, повествует о судьбе поволжских немцев в 20-е годы прошлого века.

Роман уже издан в Германии, при этом в переводе он сменил название.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 сен
    Гениальные для нашего времени романы Яхиной! В "Детях моих" такое глубокое и детальное погружение в сюжет и характеры действующих лиц, что мороз по коже! Невероятно, как могла эта хрупкая, и, кажется, не от мира сего, но очень земная в своих рассуждениях о судьбах своих романов женщина, поднять такие пласты, нет, глыбы, исторического материала, да какого - запрятанного в самые глухие уголки архивов. А каков слог повествования! Перечитала уже два раза. Первый раз просто "выпила" залпом, второй - смаковала каждый поворот сюжета, восхищаясь, как мастерски это все облекается в слова. Дай бог Учителю не разочаровать нас, поклонников таланта Гузель Яхиной!
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