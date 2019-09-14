Фильм по роману Яхиной снимет Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель приобрел права на экранизацию романа «Дети мои» Гузель Яхиной, рассказала писательница.

Сроки создания фильма пока неизвестны: по словам Яхиной, картина пока остается «на уровне творческих планов». Учитель возьмется за картину не раньше, чем завершит фильм о Викторе Цое, а затем — картину о Шостаковиче.

Как передает «Татар-информ», Яхина также предложила, чтобы к фильму привлекли немецких актеров, так как главные герои романа — немцы. «Дети мои», напомним, повествует о судьбе поволжских немцев в 20-е годы прошлого века.

Роман уже издан в Германии, при этом в переводе он сменил название.

