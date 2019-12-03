Власти Оренбуржья и Следком разошлись во взглядах на причины обрушения моста в регионе
Власти Оренбургской области считают основной причиной обрушения моста в городе грузовик, ехавший по конструкции. В СКР же склоняются к некачественному ремонту.
Об этом можно судить по тому, что областное управление ведомства возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). Пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области призвала водителей поделиться со следствием записями видеорегистраторов.
Ранее в администрации губернатора Оренбургской области предположили, что мост обрушился из-за проезда груженого автомобиля.
Сегодня в Сети появилось видео с моментом аварии.
Виадук на улице Терешковой ремонтировался, но при этом был открыт для проезда. Напомним, что накануне он обрушился. Пострадали два человека.ОбществоВластьПроисшествия
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