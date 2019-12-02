В Оренбурге рухнул мост, возбуждено уголовное дело

Фото: МЧС РТ

В районе выезда из Оренбурга в сторону поселка им. Ленина обрушилось несколько пролетов автомобильного моста. По предварительным данным два человека пострадали.

Инцидент произошел в 19:40. По его факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия. Прокуратура также проводит проверку, сообщает пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, мост обрушился при проведении ремонтных работ: при проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом произошло обрушение пролета. Площадь обрушения составила 200 метров.