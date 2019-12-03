В судах России появится дресс-код — на заседания нельзя будет приходить пьяным и в пляжной одежде

Совет судей разработал типовые правила поведения в судах, которые планируют утвердить до конца недели.

Согласно ним, в суды не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения, без документов, а также «лиц, имеющих внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность», в частности, когда «внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим». Например, в пляжной одежде или одежде с надписями, оскорбляющими человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти.

Беспрепятственный допуск в суд получат судьи, политики, а также сотрудники правоохранительных органов при исполнении обязанностей, пишут «Ведомости».

Ранее Верховный суд Мордовии признал законным прекращение статуса адвоката в бандане Сергея Наумова. Он был уволен «за нарушение порядка судебного заседания своим внешним видом». Причиной послужило то, что 37-летний Наумов 10 мая пришел в президиум Верховного суда Мордовии в бандане, черных очках, футболке, джинсовой безрукавке и шортах.