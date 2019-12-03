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В Татарстане подъем заболеваемости гриппом ожидают к концу декабря

13:56, 03.12.2019
В Татарстане подъем заболеваемости гриппом ожидают к концу декабря
Фото: pixabay.com

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что подъем заболеваемости гриппом в Татарстане ожидают в конце декабря — начале января.

«Мы планируем привить 54% населения. На сегодня мы уже привили 1 млн 797 тыс. человек, что составляет 48% населения», — сказал она на пресс-конференции в «Татар-информ».

Авдонина отметила, что за последние годы благодаря вакцинации уровень заболеваемости гриппом в РТ снизился почти в пять раз.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова говорила, что увеличение заболеваемости гриппом в России ожидается уже перед Новым годом, а пики подъема наступят в январе и феврале.

ОбществоМедицина Татарстан
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