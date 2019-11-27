Министр здравоохранения РФ рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости гриппом

Увеличение заболеваемости гриппом в России ожидается уже перед Новым годом, а пики подъема наступят в январе и феврале, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы войдем в ускоренный подъем в конце декабря перед Новым годом, пик придется на январь, начало февраля», — рассказала она.

Кроме того, Скворцова уточнила, что еще не было года, когда не происходило сезонного повышения заболеваемости. Однако подчеркивается, что благодаря прививочной кампании эпидемия гриппа ожидается «умеренной интенсивности», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казани прививку от гриппа сделали более 500 тыс. человек. В планах привить более 628 тыс. горожан.

Также Минздрав Татарстана рассказал, что республика получила новую противогриппозную четырехвалентную инактивированную расщепленную вакцину, которая защищает от четырех штаммов гриппа.

