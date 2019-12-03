Дюпин из «Рубина» и три игрока «Уфы» — в символической сборной 18-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со статистической компанией InStat Index представила символическую сборную 18-го тура.
В список лучших игроков тура вошел вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин, уверенно отыгравший матч против «Ахмата» (1:1). Также в сборную попали три игрока «Уфы» — защитник Йонуц Неделчару, полузащитник Азер Алиев и нападающий Ловре Бизяк, чей удар стал решающим в победном матче против «Крыльев Советов» (1:0).
Сборная 16-го тура РПЛ по версии InStat:
Юрий Дюпин («Рубин») — Дуглас Сантос («Зенит»), Хердюр Магнуссон (ЦСКА), Йонуц Неделчару («Уфа»), Сергей Паршивлюк («Динамо») — Марио Фернандес (ЦСКА), Маттиас Норманн («Ростов»), Максимилиан Филипп («Динамо»), Азер Алиев («Уфа») — Ловре Бизяк («Уфа»), Артем Дзюба («Зенит»).
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