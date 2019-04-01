В Saxo Bank рассказали, в чем у современной мировой экономики заключаются основные потребности

На сегодня мировая экономика больше всего нуждается в снижении долговой нагрузки и повышении производительности труда, сообщает «Интерфакс».

Об этом рассказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. Он подчеркнул, что долговая нагрузка на экономику сейчас очень велика.

Напомним, ранее сообщалось, что в США обнаружили самый верный индикатор рецессии. Впервые с 2007 года доходность трехмесячных казначейских векселей США превысила ставки по десятилетним гособлигациям. Об этом говорят данные Marketwatch. Доходность векселей со сроком обращения 3 месяца достигла 2,455% годовых против 2,442% по десятилетним бондам. Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг выступает самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии. Такого мнения придерживаются в федеральном резервном банке Сан-Франциско.



