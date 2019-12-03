Тренер «Уфы» Евсеев отказался от вызова на танцевальный баттл с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на предложение московского «Динамо», вызвавшего наставника уфимцев на танцевальный баттл.

«Какой еще вызов, я что танцевал? Если это «Динамо» пишет, то будет правильно, если я их вызов «продинамлю», — сказал Вадим Евсеев.

Напомним, ранее пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях клуба вызвала на танцевальный баттл тренера «Уфы» Евсеева.

Такая реакция стала ответом на эмоциональный танец наставника уфимского клуба после выездной победы над «Крыльями Советов» (1:0), ставший впоследствии вирусным.