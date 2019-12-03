Девушки-подростки отхлестали сверстницу по щекам: прокуратура РТ поручила полиции разобраться

Фото: кадр видео из соцсети

В Сети появилось видео, как девушки-подростки по очереди хлещут сверстницу по щекам. Ролик опубликован в соцсети, на него уже отреагировала прокуратура РТ.

Судя по кадрам, случай произошел летом. Как поясняет автор сообщения, ролик был снят в августе. Сначала группа девушек-подростков пристала к незнакомой сверстнице на улице и выследила ее место проживания. В один из дней они поймали девушку и по очереди отхлестали ее по лицу. Примечательно, что девушки старались не оставить на теле сверстницы следы побоев.

Как сообщил корреспонденту «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, ведомство поручит МВД разобраться в данном случае и возьмет ситуацию на контроль.

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