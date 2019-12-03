Спасатели в Татарстане оштрафовали двух рыбаков, провалившихся в полынью

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 7.42 на пульт службы спасения поступило сообщение, что два человека тонут на реке Меша в Лаишевском районе. К прибытию судна на воздушной подушке двое рыбаков смогли самостоятельно выбраться на лед. Их доставили на берег.

Сообщается, что рыболовы не заметили полынью, запорошенную снегом. На мужчин составлен административный протокол за выход на лед толщиной менее 7 см.

Фото ГУ МЧС РФ по РТ

МЧС по РТ предупреждает, что из-за подъема уровня воды на Куйбышевском водохранилище, на льду образовываются многочисленные полыньи и промоины. Запорошенные снегом, они незаметны, что делает выход на неокрепший лед смертельно опасным.

Ранее в Татарстане под лед ушел рыбак. Его тело выловили в километре от берега.