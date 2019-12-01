В Татарстане достали тело провалившегося под лед рыбака
Из реки Кама в Чистопольском районе Татарстан достали тело рыбака, провалившегося под лед.
Сообщение о пропаже 56-летнего мужчины поступило в МЧС сегодня утром. Он ушел на рыбалку затемно и не вернулся, на берегу Камы родственники нашли ледянки мужчины и его варежки, телефон оказался недоступен.
Спасатели извлекли из воды тело погибшего в километре от берега, где лед еще окончательно не сформировался, сообщили ГУ МЧС России по РТ.
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