В Татарстане достали тело провалившегося под лед рыбака

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Из реки Кама в Чистопольском районе Татарстан достали тело рыбака, провалившегося под лед.

Сообщение о пропаже 56-летнего мужчины поступило в МЧС сегодня утром. Он ушел на рыбалку затемно и не вернулся, на берегу Камы родственники нашли ледянки мужчины и его варежки, телефон оказался недоступен.

Спасатели извлекли из воды тело погибшего в километре от берега, где лед еще окончательно не сформировался, сообщили ГУ МЧС России по РТ.

Ранее в Татарстане спасли рыбака, уплывшего на льдине по Волге.